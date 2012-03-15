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Utgått
2 st.
Dinapp med normalt flöde
3 m+
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
4.4
av 5
13
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
EliMum
15/03/2012
United Kingdom
I tried another brand of bottle to feed my baby prior to trying to Avent range, my baby didn't feed well and i was disappointed in the profuct but once I introduced the Avent bottle he latched easily and now he feeds well, I have increased the teet level according to my little boys needs and remain happy, I shall continue to use this range.
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Den här recensionen skrevs för SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF633/27 Anti-colic baby bottle teats with anti-colic valve
Sofya
09/06/2020
France
Philips anställd
Verifierad köpare
Super
[Employee of philipsglobal] Je ss tres satisfait pour mon achat Livraison très rapide Bien soigné
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF633/27 Tétine Anti-colic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF633/27 Tétine Anti-colic
ponney
27/07/2015
France
Excellent Produit
Tétine résistante, souple. Aucune régurgitation, facile d'entretien. Bébé adhère très bien a ces tétines.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF633/27 Tétine Anti-colic
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF633/27 Tétine Anti-colic
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.
Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011