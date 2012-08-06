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Utgått
2 st
Dinapp med snabbt flöde
6 m+
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
4.6
av 5
46
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Archna
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Pisetzky
06/08/2012
United Kingdom
Fantastic produvt and easy to use
This has been perfect, infact we are still using it for our 10 month old baby.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Bensmum
01/08/2012
United Kingdom
This was a great follow on teat from breast-feeding
I started bottle feeding my baby using these teats from 4 months, combined with breast-feeding. At the time it was the only teat he'd accept, having tried several. I went to feeding him solely using these teats from 6 months without any problems.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF634/27 Anti-colic baby bottle teats for a fast flow
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.
Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.
Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011