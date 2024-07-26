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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Utgått

Philips AventAntikoliknapp

SCF636/27

3.9
| (34) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
Vår napp som motverkar kolik är utformad för kontinuerlig matning. Luft leds in i flaskan och bort från barnets mage. Den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop, vilket minskar antalet avbrott i matningen och obehag.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Lugnar ditt barn, särskilt på natten**

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

  • 2 delar

  • Dinapp med större hål

  • 6 m+

Ventil som minskar tecken på kolik*

Ventil som minskar tecken på kolik*

Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

60 % mindre kinkighet på kvällen*

60 % mindre kinkighet på kvällen*

Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

34

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

26/07/2024

Nederland

Nederland

Deze speen is alleen geschikt voor dikke pap!

Mijn zoontje heeft since zijn geboorte uit de Philips avent anti-colic flessen gedronken, echt een top product, je moet uiteraard wel de juiste maat speen voor je kind nemen, wij zijn met 0 begonnen, hij is nu 10 maanden oud en drinkt uitstekend uit deze 6+ speen die geschikt voor dikke pap, let op, als je kind de 6 maanden heeft bereikt maar NOG GEEN dikke pap drinkt, dan moet je de ORANJE 6+ speen gebruiken (met 4 mini gaatjes), die is geschikt voor dunne pap, deze DONKER BLAUW 6+ is alleen voor dikke pap!

Fördelar

Top product, alle maten vanaf geboorte beschikbaar, en het anti-colic ventiel is ook een mooi ontwerp

Nackdelar

Philips mag iets beter aanduiden welke maten allemaal beschikbaar zijn, en ook het verschil tussen de verschillende producten van Avent, niet altijd duidelijk... Maar als je goed kijkt en onderzoekt kom je er wel uit :)

Den här recensionen skrevs för SCF636/27 Anti-colic-speen

Den här recensionen skrevs för SCF636/27 Anti-colic-speen

09/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne fles

Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF636/27 Anti-colic-speen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF636/27 Anti-colic-speen

09/11/2021

Nederland

Nederland

Speen werkt uitstekend

De speen doet wat het moet doen. Echt aanzienlijk minder last van lucht waardoor krampjes en reflux niet meer voorkomen. Boeren nog wel maar duidelijk stukken minder. Deze speen heeft echter wel een te grote opening. Is echt meer voor de dikkere substanties. Maar dan zijn er gelukkig wel andere maten verkrijgbaar.

Fördelar

Aanzienlijk minder lucht (geen krampjes, reflux)

Nackdelar

Grote opening echt voor dikkere substanties

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF636/27 Anti-colic-speen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF636/27 Anti-colic-speen

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. Två veckor gamla barn som matades med en Philips Avent-flaska visade mindre tecken på kolik och var betydligt mindre kinkiga på kvällen jämfört med barn som matades med en annan flaska från en konkurrent.

  2. Nappens utformning har bevisats förhindra ihopklämning av nappen, lufttillförsel och matningsavbrott.

  3. Vad är kolik och hur påverkar det barnet? Kolik orsakas delvis av att barnet sväljer luft när han eller hon äter. Det skapar obehag i barnets matsmältningssystem. Symptomen kan vara gråt och kinkighet.

  4. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011