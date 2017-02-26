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Utgått
3 flaskor
125 ml
Dinapp för nyfödda
0 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet
Avent Airflex-nappflaskan har en Airflex-ventil som anpassas efter barnets naturliga ätbeteende.
En klinisk studie har visat att 2 veckor gamla barn som fick mat ur Avent-nappflaskan fick mindre kolik än barn som fick mat ur en traditionell nappflaska. (www.philips.com/Avent).
4.3
av 5
126
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
gshaw
26/02/2017
United Kingdom
A lovely soft teat that is comfortable for baby.
A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
isn2011
23/02/2017
United Kingdom
Great product and easy to adapt to
These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Lozzy02
31/01/2017
United Kingdom
Fabulous product
My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.