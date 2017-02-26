ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning

Utgått

Philips Avent AirflexClassic-nappflaska

SCF640/37

4.3
| (126) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
För hälsosam, aktiv matning
Till Philips Avent Airflex-nappflaskan hör den unika Avent Airflex-dinappen, som främjar hälsosam, aktiv matning och följer barnets naturliga dirytm. Med Airflex-dinappen blir det enklare för barnet att växla mellan amning och flaskmatning.
Visa alla fördelar
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

För hälsosam, aktiv matning

  • 3 flaskor

  • 125 ml

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet

Inbyggd Airflex-ventil

Inbyggd Airflex-ventil

Avent Airflex-nappflaskan har en Airflex-ventil som anpassas efter barnets naturliga ätbeteende.

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

En klinisk studie har visat att 2 veckor gamla barn som fick mat ur Avent-nappflaskan fick mindre kolik än barn som fick mat ur en traditionell nappflaska. (www.philips.com/Avent).

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

126

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 