Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Nappflaskor och nappar
Alla serier
Philips Avent Airflex Classic-nappflaska
Utgått
Support
SCF643/17
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Alla (2)
Går det att förvara Philips Avent-flaskor i frysen?
Är min Philips Avent-produkt BPA- och BPS-fri?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till