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  • För hälsosam, aktiv matning
  • För hälsosam, aktiv matning

Utgått

Philips Avent AirflexClassic-nappflaska

SCF646/17

3.9
| (13) Recensioner
För hälsosam, aktiv matning
Till Philips Avent Airflex-nappflaskan hör den unika Avent Airflex-dinappen, som främjar hälsosam, aktiv matning och följer barnets naturliga dirytm. Med Airflex-dinappen blir det enklare för barnet att växla mellan amning och flaskmatning.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Kliniskt bevisat att den minskar kolik

För hälsosam, aktiv matning

  • 1 flaska

  • 330 ml

  • Justerbar dinapp

  • 3 m+

Justerbar Airflex-dinapp för tjockare mat

Justerbar Airflex-dinapp för tjockare mat

Dinappen med justerbart flöde har en springa, vilket ger en justerbar flödeshastighet. Flödeshastigheten kan enkelt varieras genom att flaskan vrids så att markeringarna I, II respektive III är i linje med barnets näsa.

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Lätt att kombinera amning med matning i nappflaska

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet

Inbyggd Airflex-ventil

Inbyggd Airflex-ventil

Avent Airflex-nappflaskan har en Airflex-ventil som anpassas efter barnets naturliga ätbeteende.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

13

Recensioner

3

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat grossartige eigenschaften

Sehr gut und praktisch.gute kvalitet,beste von andere.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF646/37 Classic baby bottle

14/12/2013

España

España

Muy útil la tetina de flujo variable

Utilicé estos biberones cuando mi hijo empezó a tomar agua y leche con cereales, ya que le di pecho hasta los 15 meses y no los empleé para darle sólo leche. La tetina de flujo variable se adaptaba perfectamente según la fluidez del líquido o lo espesos que estuvieran los cereales. Podía usar el mismo tipo de tetina para agua y para cereales, era estupendo no tener que andar cambiando. Además la resistencia del material de la tetina era suficiente para no partirse al mínimo bocado o tirón de un niño que ya tenía dientes. Y el material del biberón era también muy resistente a las caídas.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF646/37 Biberón Classic

12/12/2013

España

España

Producto practico y cómodo de usar

El biberón lo utilizo desde que mi hija nació, y es muy cómodo y muy practico. Se nota la buena calidad y su ergonomia. A mi hija también le debía de gustar, porque rechazaba cualquier otro que no fuera este. Lo recomiendo encarecidamente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF646/37 Biberón Classic

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Airflex SCF646/37 Biberón Classic

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 