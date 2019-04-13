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Utgått
SCF651/27
2 delar
Dinapp för nyfödda
0 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
3.5
av 5
11
Recensioner
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF651/27 Natural nipple
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF651/27 Natural nipple
Houtman
03/11/2017
Nederland
Aanrader voor pasgeboren baby’s
Mijn baby was een rand-prematuur. Ivm weinig moedermelk heb ik deze speen goed kunnen gebruiken samen met borstvoeding. Om en om. Mijn baby had er geen moeite mee. Enige nadeel is als je de speen op grote fles zet, dat het nopje naar binnen gaat na 5 min zuigen, door zich vacuüm te trekken.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF651/27 Natural-speen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF651/27 Natural-speen
AllSta22
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF651/27 Natural-Sauger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF651/27 Natural-Sauger
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011