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  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
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  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
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  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska

Utgått

Philips AventNatural-dinapp

SCF652/27

5
| (9) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Det naturliga sättet att mata med nappflaska
Vår nya napp gör flaskmatningen mer naturlig för ditt barn och dig. Dinappen har en innovativ bladformad design som skapar ett naturligt grepp, vilket gör det lätt för barnet att både ammas och flaskmatas.
Visa alla fördelar

Avent-napp med bladformad design

Det naturliga sättet att mata med nappflaska

  • 2 delar

  • Långsamt flöde

  • 1 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

9

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Top

Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Natural-Sauger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Natural-Sauger

25/02/2018

France

France

Idéal en relais de l'allaitement

Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tétine Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tétine Natural

22/02/2017

Italia

Italia

Tettarelle 1m+ sono eccellenti

Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tettarella Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tettarella Natural

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  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011