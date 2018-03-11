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Utgått
2 delar
Långsamt flöde
1 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
5.0
av 5
9
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Top
Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Natural-Sauger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Natural-Sauger
Gwal
25/02/2018
France
Idéal en relais de l'allaitement
Accepté sans problème par mon fils en alternance avec l'allaitement quand je tirais mon lait puis maintenant au lait artificiel. Aucun souci lors des transitions sein-biberon. Un design agréable et facile d'entretien. J'avais adopté Avent pour mes deux plus grands, la gamme Natural est clairement idéale.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tétine Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tétine Natural
MichelleMax
22/02/2017
Italia
Tettarelle 1m+ sono eccellenti
Sono una mamma americana che vive in Italia e mi trovo benissimo con i prodotti di Avent! Il mio figlio di 4 mesi piace tantissimo le tettarelle Natural 1m+ con due fori... Abbiamo provato anche le tettarelle 3+, ma il latte esce troppo veloce ed e' ancora troppo presto per lui. Grazie Philips Avent per un prodotto ottimo!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tettarella Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF652/27 Tettarella Natural
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011