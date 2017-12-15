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Utgått
SCF653/27
2 delar
Normalt flöde
3 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
2.8
av 5
78
Recensioner
Ananya
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat
Denise21
15/12/2017
United Kingdom
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat
Isabel111
25/10/2021
España
Lo mejor para pasar a cereales
La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Tetina Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Tetina Natural
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011