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Utgått
SCF654/27
2 delar
Snabbt flöde
6 m+
Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.
Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.
Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.
2.9
av 5
31
Recensioner
aDreamersWaltz
21/08/2017
Portugal
Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar
[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF656/27 Tetina Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF656/27 Tetina Natural
Glazaro
07/04/2017
España
Verifierad köpare
A mi niña le b gusta mucho
A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF656/27 Tetina Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF656/27 Tetina Natural
yavitari
09/09/2016
Deutschland
Bin super zufrieden
Unser Spatz nimmt keine anderen Produkte ausser die von Avent. Wir sind mit den Saugern super zufrieden, keine Luftschlucken und die Nahrung rutscht ohne weitere Problem durch den Sauger. Leichte Reinigung.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF656/27 Natural-Sauger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF656/27 Natural-Sauger
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011