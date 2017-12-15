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  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska
  • Det naturliga sättet att mata med nappflaska

Utgått

Philips AventNatural-dinapp

SCF655/27

2.8
| (78) Recensioner
Det naturliga sättet att mata med nappflaska
Med Philips Avent, den naturliga, justerbara dinappen, kan du justera flödeshastigheten genom att helt enkelt vända på flaskan. Nappen har en innovativ blombladsform för att uppmuntra till ett naturligt grepp som liknar det vid amning för att enkelt kunna kombinera amning och flaskmatning.
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Det naturliga sättet att mata med nappflaska

  • 2 delar

  • Justerbart flöde

  • 3 m+

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Naturligt grepp tack vare den breda bröstformade nappen

Den breda, bröstvårtsformade nappen uppmuntrar till ett naturligt grepp och underlättar övergången från bröst till nappflaska för spädbarnet.

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Unika inlägg för en mjuk, flexibel napp som inte kläms ihop

Inlägg inuti nappen gör den mjukare och mer flexibel utan att den kläms ihop. Ditt barn får en mer behaglig och mysig matstund.

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Avancerat system som motverkar tecken på kolik med en innovativ dubbelventil

Modellen har ett innovativt system med dubbla ventiler som motverkar tecken på kolik och obehag genom att luften hamnar i flaskan och inte i barnets mage.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

78

Recensioner

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat

15/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

EXCELLENT CUSTOMER SERVICE

I had an issue with my sterliser and I rang customer service they were fantastic. They sent me a new one and it was delivered next day.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Natural teat

25/10/2021

España

España

Lo mejor para pasar a cereales

La tetina de flujo variable ha sido lo mejor para mis hijos cuando he empezado a meter cereal en el biberon. Me encanta esta tetina

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Tetina Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF655/27 Tetina Natural

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  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011