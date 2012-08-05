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  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn

Utgått

Philips AventClassic-nappflaska av PES

SCF660/17

4.1
| (17) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Bra matning, god sömn
Kinkighet är mycket vanligt hos spädbarn. Philips Avents avancerade Classic-nappflaska minskar risken för kolik*** och kinkighet. Framför allt på natten.**
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Lugnar ditt barn, särskilt på natten**

Bra matning, god sömn

  • 1 flaska

  • 125 ml

  • Dinapp för nyfödda

  • 0 m+

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Luft släpps in i flaskan istället för i ditt barns mage

Luft släpps in i flaskan istället för i ditt barns mage

När barnet äter böjs den unika kanten på Avent-dinappen så att luft släpps in i flaskan istället för i barnets mage. Som vid naturlig amning kontrollerar barnet mjölkflödet själv.

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

17

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
2

05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle

29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

fab bottle

this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.

Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle

Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)

  2. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.