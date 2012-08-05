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Utgått
2 flaskor
125 ml
Dinapp för nyfödda
0 m+
Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**
När barnet äter böjs den unika kanten på Avent-dinappen så att luft släpps in i flaskan istället för i barnets mage. Som vid naturlig amning kontrollerar barnet mjölkflödet själv.
Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.
4.1
av 5
17
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle
effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle
MUMMYMAGM
29/07/2012
United Kingdom
fab bottle
this bottle is easy to use , easy to clean and easy for baby to get the milk without too much coming out at once - RECOMMENDED! especially if moving on from breast feeding.
Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle
Den här recensionen skrevs för SCF660/17 Classic PES baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.