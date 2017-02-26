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  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn
  • Bra matning, god sömn

Utgått

Philips AventClassic-nappflaska av PES

SCF663/17

4.3
| (126) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Bra matning, god sömn
Kinkighet är mycket vanligt hos spädbarn. Philips Avents avancerade Classic-nappflaska minskar risken för kolik*** och kinkighet. Framför allt på natten.**
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Lugnar ditt barn, särskilt på natten**

Bra matning, god sömn

  • 1 flaska

  • 260 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Luft släpps in i flaskan istället för i ditt barns mage

Luft släpps in i flaskan istället för i ditt barns mage

När barnet äter böjs den unika kanten på Avent-dinappen så att luft släpps in i flaskan istället för i barnets mage. Som vid naturlig amning kontrollerar barnet mjölkflödet själv.

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns

Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

126

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)

  2. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.