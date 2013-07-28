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Utgått
SCF666/17
1 flaska
330 ml
Justerbar dinapp
3 m+
Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**
När barnet äter böjs den unika kanten på Avent-dinappen så att luft släpps in i flaskan istället för i barnets mage. Som vid naturlig amning kontrollerar barnet mjölkflödet själv.
Nappar med fem olika flödeshastigheter finns.
3.9
av 5
13
Recensioner
cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF666/17 Classic PES baby bottle
PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF666/17 Biberon Classic PES
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF666/17 Biberon Classic PES
Gracia
14/10/2012
España
Excelente
Si los biberones Avent clásicos ya son excelentes, este es aun mejor, solamente 3 piezas y los mismos resultados. No tener que colocar el anillo para enroscar es una ventaja sobresaliente. Su plástico color miel hace que envejezca mucho menos, siempre como nuevo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF666/17 Classic PES baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF666/17 Classic PES baby bottle
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn var mindre kinkiga jämfört med barn som matades med en annan flaska. (Studien utfördes av Institute of Child Health, London. 2008.)
En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.