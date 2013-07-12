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  • Håller drycker fräscha längre
  • Håller drycker fräscha längre

Utgått

Philips AventIsolerad mugg

SCF670/01

3.7
| (3) Recensioner
Håller drycker fräscha längre
Den isolerade Philips Avent-muggen är perfekt när ni är ute och rör på er. Den snygga muggen med djurmotiv håller drycken fräsch längre. Bittålig pip och spillfri ventil medföljer.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Inget spill, bittålig pip

Håller drycker fräscha längre

  • 260 ml

  • 12 m+

Perfekt när du är ute och rör på dig, håller dryckerna fräscha

Perfekt när du är ute och rör på dig, håller dryckerna fräscha

Den här snygga muggen håller barnets dryck fräsch längre när ni är ute och rör på er

Spillfri pip med patenterad ventil

Spillfri pip med patenterad ventil

Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.

Snabbare flöde och bittålig pip

Snabbare flöde och bittålig pip

Pipen är utformad för att vara bittålig med ett snabbare flöde, och muggen har större kapacitet för aktiva småbarn

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

3

Recensioner

4
3
2

12/07/2013

France

France

SUPER PRODUIT

C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Tasse Fraîcheur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Tasse Fraîcheur

13/10/2011

Nederland

Nederland

Deze beker lekt echt niet

Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

13/03/2012

Nederland

Nederland

heel slecht

In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.

Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Inte utbytbar med övriga Philips Avent-muggar för småbarn