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Utgått
SCF670/01
260 ml
12 m+
Den här snygga muggen håller barnets dryck fräsch längre när ni är ute och rör på er
Patenterad ventil kontrollerar flödet för att undvika spill, även om den hålls upp och ned eller sidledes.
Pipen är utformad för att vara bittålig med ett snabbare flöde, och muggen har större kapacitet för aktiva småbarn
3.7
av 5
3
Recensioner
filou63
12/07/2013
France
SUPER PRODUIT
C'e'st un produit genial qui resiste bien dans le temps et qui garde bien au frais. Mes fils l'adore. Le seule point negatif c'est qu'il est tres difficile dans trouver.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Tasse Fraîcheur
Petra78
13/10/2011
Nederland
Deze beker lekt echt niet
Fijne beker die nooit lekt makkelijk schoon te houden is ideaal voor thuis en onderweg.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
moedervandriekids
13/03/2012
Nederland
heel slecht
In een gezin met drie jonge kinderen accepteer ik dat er soms iets kapot gaat, en stuur ik niet snel iets terug. Maar deze bekers hebben wel een hele korte levensduur. Zo’n zelfde beker had ik eerder dit jaar al eens gekocht, en zonder dat ik het gezien had wat er is gebeurt, was hij op de rand met het doorzichtige deel gescheurd. Ik heb hem toen weg gegooid en een nieuwe gekocht. Nu heeft mijn zoontje Pepijn (bijna 1 jaar) denk ik drie weken deze nieuwe beker en liet hem uit zijn handen vallen vanuit de kinderstoel op de grond. En opnieuw een scheur in deze nieuwe beker. Ik wilde deze klacht toch melden. Het zijn tenslotte bekers voor kinderen die leren drinken, en dus ook nog wel eens iets uit hun handen laten vallen. Die zouden toch tegen een stootje moeten kunnen ? Als ze zo snel scheuren, zijn ze niet echt voor kleine kindjes geschikt. Ik heb toen gebelt met de klantenservice, die zeiden dan ik hem maar met plakband moest lijmen, dan kon hij wel niet meer in de vaatwasser. Wat een antwoord...koop nooit meer.
Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Den här recensionen skrevs för SCF670/01 Geïsoleerde drinkbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Inte utbytbar med övriga Philips Avent-muggar för småbarn