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  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
  • Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

Utgått

Philips AventClassic-nappflaska

SCF685/27

4.3
| (126) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*
Mammor har haft förtroende för vår Classic-nappflaska i 30 år och nappflaskan fortsätter att vara förstahandsvalet för många mammor. Den är formgiven för smidig matning, och det är kliniskt bevisat att den motverkar kolik och obehag.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Pålitliga i 30 år

Har kliniskt bevisats motverka kolik och obehag*

  • 2 flaskor

  • 260 ml

  • Dinapp med långsamt flöde

  • 1 m+

Enkelt grepp tack vare nappens unika ventil

Den unika ventilen på dinappen anpassas efter barnets rytm. Mjölken rinner bara i den hastighet som barnet väljer, vilket minskar risken att barnet äter för mycket, spottar ut och kräks.

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Kliniskt bevisad minskning av kinkighet

Sömn och näring är viktiga för barnets hälsa och välmående. En randomiserad klinisk studie genomfördes för att fastställa om designen på nappflaskor påverkar barnets beteende. Philips Avent Classic-nappflaskan visades minska kinkighet med 28 minuter per dag jämfört med en annan flaska (46 minuter jämfört 74 minuter, p=0,05). Det gällde i hög grad nattetid.**

Ergonomisk form för maximal komfort

Ergonomisk form för maximal komfort

Tack vare dess unika form är den här nappflaskan lätt och bekväm att hålla och greppa från alla vinklar, även för ett barns små händer.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

126

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

26/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

A lovely soft teat that is comfortable for baby.

A good large size allowing for extra milk as my son grew hungrier. The teat is super soft and allows for a steady flow of milk. They are extremely easy to keep clean, with no hidden parts.

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product and easy to adapt to

These bottles are great. LO seems be able to get on with them well however the only real downside is the ergonomics. They feel a bit angular. Also a decent size for everyday use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

31/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous product

My little boy is 7 months old now and has started feeding himself with his bottle and this is the perfect size for his little hands. The stream of the milk is fast enough for him to get a constant stream but not too fast for it to cover him. They are so easy to wash as there aren't to many lumps and bumps on the bottle itself

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF563 Classic+ baby bottle

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 

  1. 0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011

  2. En klinisk studie visade att två veckor gamla spädbarn som matades med en Avent-flaska mer sällan drabbades av kolik än spädbarn som matades med en annan ledande flaska, särskilt på natten.