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Utgått

Philips AventUppdelad tallrik för småbarn, 12 m+

SCF702/00

4

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

Uppdelad Philips Avent-tallrik för småbarn SCF702/00 för barnets utvecklingsstadier

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Tallrikar för småbarn

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

  • Vit

Utvecklad med ledande barnpsykolog

Utvecklad med ledande barnpsykolog

0 % BPA

Lämplig för mikrovågsugn

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

04/04/2013

France

France

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

04/04/2013

France

France

Verifierad köpare

excellent

L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +

17/08/2012

Italia

Italia

I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi

I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)

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