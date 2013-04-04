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Utgått
Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
Uppdelad Philips Avent-tallrik för småbarn SCF702/00 för barnets utvecklingsstadier
Vit
4.0
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
CoPo
04/04/2013
France
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
pookie
04/04/2013
France
Verifierad köpare
excellent
L'assiette dispose de patins anti dérapants très utiles. La compatibilité micro ondes + lave vaisselle est un bonheur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF702/00 Assiette à compartiments 12 mois et +
Laura
17/08/2012
Italia
I piattini hanno caratteristiche buone e si adattano ai diversi cibi
I piattini si adattano ai diversi cibi, il bimbo è incuriosito dai colori ma non troppo distratto dalle immagini, in tale modo è stimolato a mangiare senza di stazioni. Il prodotto migliore è il piattino diviso in tre perchè è ottimi per proporre il piatto unico con le portanze divise.non ne posso piû fare a meno, in queso modo il bimbo ha imparato a mangiare l secondo, formaggio e verdure!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF702/01 Divisore per piatto (12m+)