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  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
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  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
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  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

Utgått

Philips AventStor skål för småbarn, 12 m+

SCF704/00

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
Stor Philips Avent-skål för småbarn SCF704/00 för barnets utvecklingsstadier
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Skål för småbarn

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

  • Vit

Utvecklad med ledande barnpsykolog

Utvecklad med ledande barnpsykolog

0 % BPA

Lämplig för mikrovågsugn

Tekniska specifikationer

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