ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

Utgått

Philips AventLiten skål för småbarn, 6 m+

SCF706/00

4
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
Liten Philips Avent-skål för småbarn SCF706/00 för barnets utvecklingsstadier
Visa alla fördelar

Skål för småbarn

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

  • Vit

Utvecklad med ledande barnpsykolog

Utvecklad med ledande barnpsykolog

0 % BPA

Lämplig för mikrovågsugn

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
3
2
1

11/11/2016

Suisse

Suisse

Verifierad köpare

Passt

Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.