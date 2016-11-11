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Utgått
Vit
4.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Akiam2
11/11/2016
Suisse
Verifierad köpare
Passt
Habe diesen Teller zur Einführung der Breikost gekauft. Bin mit dem Produkt sehr zufrieden, es lässt sich einfach reinigen ist rutschfest und kippt nicht.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF706/00 Tiefer Teller (klein), Kinder ab 6 Mon.