ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

Utgått

Philips AventSet med 2 skålar för småbarn, 6 m+

SCF708/00

3
| (3) Recensioner
Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
Philips Avent-skålset för småbarn SCF708/00 för barnets utvecklingsstadier
Visa alla fördelar

Skålset för småbarn

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

  • Vit

Utvecklad med ledande barnpsykolog

Utvecklad med ledande barnpsykolog

0 % BPA

Lämplig för mikrovågsugn

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.0

av 5

3

Recensioner

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Den här recensionen skrevs för SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Den här recensionen skrevs för SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Den här recensionen skrevs för SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Den här recensionen skrevs för SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.