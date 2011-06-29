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  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
  • Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

Utgått

Philips AventMåltidsset för småbarn, 6 m+

SCF716/00

4.1
| (19) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten
Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning
Philips Avent-måltidsset för småbarn (SCF716/00) för barnets utvecklingsstadier
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Måltidsset för småbarn

Uppmuntrar till att äta genom rolig inlärning

  • BPA-fri

Utvecklad med ledande barnpsykolog

Utvecklad med ledande barnpsykolog

0 % BPA

Lätt att rengöra och kan maskindiskas

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

19

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

2

29/06/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF716/00 Toddler mealtime set 6m+

11/12/2014

Nederland

Nederland

Hele handige set, voor alle hapjes en maaltijden geschikt!

Deze set is heel handig, voor alle hapjes en maaltijden. De vakjes op het bord zijn alleen wat onhandig voor een boterham. De anti slip werkt heel goed op de plastic kinderstoel, daardoor blijft het erg goed staan. Ook de bestekset is goed om te laten wennen aan een vork en het eten is makkelijk van de lepel af te krijgen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

30/11/2014

Nederland

Nederland

een ontzettend leuke set

Dit is echt een ontzettend leuke set om in huis te hebben! Het design is erg fraai en het is leuk om samen met je kindje te ontdekken wat er allemaal te zien is op het bordje en de kommetjes. Het enige minpuntje qua design vind ik de pinguin op het vorkje. Die komt echt nergens op het bodje of de kommetjes terug. Verder is de set erg handig in gebruik ik gebruik alle verschillende onderdelen. Voor ontbijt, toetje en avondeten. Als enige minpuntje van deze set vond ik het receptenboekje (staat speciaal aangegeven op de buitenkant inclusief receptenboekje!) 3 recepten! Dat kun je niet echt een receptenboekje noemen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF716/00 Eetset voor peuters vanaf 6 maanden

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