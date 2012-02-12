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Utgått

Philips AventAvent resematningsset, 6m+

SCF724/00

5

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Mer praktiskt när du äter i farten

Philips Avent-resematningsset innehåller ett stort avdelat fat, två löstagbara behållare, en integrerad avvänjningssked och en uppsugningsmatta för att förhindra spill. Det är det perfekta resesällskapet för alla mammor i farten.

Visa alla fördelar

Optimerad för matning i farten

Mer praktiskt när du äter i farten

  • Reseset

Resematningsset

Philips Avent resematningsset innehåller ett stort avdelat fat med lock och två löstagbara separata fat med lock som är perfekta för snacks eller små portioner

Säkra lock som förhindrar spill och håller behållaren hygienisk

Säkra lock som förhindrar spill och håller behållaren hygienisk

Innehåller integrerad avvänjningssked och uppsugningsmatta

Tekniska specifikationer

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

12/02/2012

France

France

parfait pour le transport.

Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+

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