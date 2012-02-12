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Utgått
Mer praktiskt när du äter i farten
Philips Avent-resematningsset innehåller ett stort avdelat fat, två löstagbara behållare, en integrerad avvänjningssked och en uppsugningsmatta för att förhindra spill. Det är det perfekta resesällskapet för alla mammor i farten.
Reseset
Philips Avent resematningsset innehåller ett stort avdelat fat med lock och två löstagbara separata fat med lock som är perfekta för snacks eller små portioner
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5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Tiache93
12/02/2012
France
parfait pour le transport.
Très pratique très ludique et pas trop enombrante. La ventouse est le détail qui fait la différence.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF724/00 Avent travel feeding set 6m+