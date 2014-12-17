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  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill

Utgått

Philips AventPingvinmugg

SCF751/00

3
| (192) Recensioner
Drick utan spill
Den nya BPA-fria pipmuggen från Philips Avent har en patentsökt ventil som förhindrar spill. Den mjuka pipen och de mjuka handtagen gör det lätt för barnet att dricka. Praktiskt för ditt barn och praktiskt för dig.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Enkel övergång från flaska till mugg

Drick utan spill

  • Drick utan spill

  • 200 ml

  • 6 m+

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

Alla delar kan bekvämt maskindiskas

.

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Muggen är gjord av BPA-fritt material

Philips Avent-muggen är gjord av BPA-fritt material.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

192

Recensioner

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

A training cup with 100% no leaks!

This product has great features, but best of all, in my experience I found it to be 100% leak proof!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF751/13 Spout Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 