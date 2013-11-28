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  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill
  • Drick utan spill

Utgått

Philips AventPipmugg

SCF753

3.4
| (59) Recensioner
Drick utan spill
Den BPA-fria pipmuggen från Philips Avent har en patentsökt ventil som förhindrar spill. De mjuka halkfria handtagen är lätta att hålla i och den mjuka pipen är bitsäker. Praktiskt för ditt barn och praktiskt för dig.
Visa alla fördelar

Enkel överföring från flaska till mugg

Drick utan spill

  • Drick utan spill

  • 260 ml

  • 12 m+

  • Hård pip

Spillfri! Låter mammorna hälsa

Slipp spill! Med den nya patentsökta ventilen kommer det endast vatten ur pipen när barnet dricker.

Görs enkelt om till en mugg med fritt flöde

Ta helt enkelt bort ventilen så blir pipmuggen en mugg med fritt flöde.

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Vinklad pip så att barnet slipper luta huvudet bakåt lika mycket

Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

59

Recensioner

28/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Quality product and worked well

I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup

11/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

My daughter loved using this cup!

This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup

01/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great cup, easy to hold

Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup

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