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Utgått
SCF753/03
Drick utan spill
260 ml
12 m+
Hård pip
Slipp spill! Med den nya patentsökta ventilen kommer det endast vatten ur pipen när barnet dricker.
Ta helt enkelt bort ventilen så blir pipmuggen en mugg med fritt flöde.
Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.
3.4
av 5
59
Recensioner
cgill82
28/11/2013
United Kingdom
Quality product and worked well
I liked this product however found that if my toddler dropped it, sometimes it leaked.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup
Ali1974
11/10/2013
United Kingdom
My daughter loved using this cup!
This is a great cup that is really easy for a toddler to hold. I like the fact that it can be used with both babies and toddlers saving you money.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup
Loobylooloo
01/10/2013
United Kingdom
Great cup, easy to hold
Perfect flow for drinking. Easy to hold. Comes apart easily to clean in dishwasher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF753/00 Spout Cup
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