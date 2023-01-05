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Utgått
SCF755/05
Drick utan spill
340 ml
18 m+
Slipp spill! Med den nya patentsökta ventilen kommer det endast vatten ur pipen när barnet dricker.
Ta helt enkelt bort ventilen så blir pipmuggen en mugg med fritt flöde.
Den vinklade pipen är utformad så att små barn kan ta sina första klunkar enkelt utan att behöva luta huvudet bakåt så mycket.
2.3
av 5
41
Recensioner
Sabrina91
05/01/2023
Portugal
Copo é excelente
Usei para o meu primeiro filho e estou a usar para o segundo. O copo não derrama, a criança pode carregar para onde quiser e beber quando tiver sede. Meus filhos usam desde os 6 meses e aprenderam a usá-lo muito rápido. Vai a lava-loiça e para mim é fácil de limpar.
Fördelar
Não derrama, fácil de usar, fácil de lavar, leva para todo sítio
Nackdelar
Não é fácil de encontrar para comprar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF755/05 Copo com bico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF755/05 Copo com bico
Coucke
23/08/2020
België
Verifierad köpare
Super fles
enigste fles die niet uitloopt. Vele geprobeerd en meestal overal water druppels
Fördelar
loopt niet uit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Beker met drinktuit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Beker met drinktuit
Didi15
20/03/2017
Italia
Ottimo
L'ho preso e lo uso tantissimo...non perde assolutamente né dal beccuccio, né dalla chiusura, evitando così che mia figlia si lavi come faceva con i normali biberon!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Tazza con beccuccio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF755/07 Tazza con beccuccio
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.