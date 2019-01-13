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  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng

Utgått

Philips AventSugrörsmuggar

SCF760/00

3.9
| (22) Recensioner
Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
Philips Avent sugrörsmugg SCF760/00 är den perfekta lösningen när det växande barnet ska dricka. Den är läckagesäker, enkel för barnet att använda själv med det unika skruvlocket och den går att plocka isär helt och rengöra.
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Läckagesäker, enkel för barnet att använda själv

Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng

  • 260 ml

  • Sugrör, 12m+

Mjukt silikonsugrör med inbyggd läckagefri ventil

Enkelt för barnet att öppna locket bara genom att vrida på det

Skruvlock håller sugröret rent

Tekniska specifikationer

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3.9

av 5

22

Recensioner

13/01/2019

Nederland

Nederland

Super beker

Super fijne beker, gebruiken hem al zeker 1,5 jaar. Lekt niet, zoontje kan deze zelf niet open draaien. Heel fijn voor onderweg. Heeft wel 'n rietje kapot gebeten doordat hij er mee zat te spelen. Super kwaliteit verder!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF760/00 Voor bekers met rietje

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF760/00 Voor bekers met rietje

29/12/2015

Deutschland

Deutschland

Der beste Becher für meine Kinder

Absolut top, kein Auslaufen, lässt sich gut reinigen, meine Kinder können ihn gut halten, sehr langlebig. Wir hatten schon etliche andere Modelle verschiedenster Hersteller, dieser ist eindeutig der beste.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF760/00 Strohhalmbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF760/00 Strohhalmbecher

13/10/2014

Nederland

Nederland

super goed

We hebben deze beker al 1,5jaar en het is nog in prima staat lekt niet en erg makkelijk in gebruik onze dochter dronk al vanaf 6 maanden eruit gecombineerd met een gewone beker. Het is erg fijn voor onderweg

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF760/00 Voor bekers met rietje

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF760/00 Voor bekers met rietje

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