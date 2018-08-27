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  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
  • Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng

Utgått

Philips AventSugrörsmuggar

SCF762/00

3.1
| (39) Recensioner
Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng
Philips Avent sugrörsmugg SCF762/00 är den perfekta lösningen när det växande barnet ska dricka. Den är läckagesäker, enkel för barnet att använda själv med det unika skruvlocket och den går att plocka isär helt och rengöra.
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Läckagesäker, enkel för barnet att använda själv

Skruvlock håller sugröret rent när ni är på språng

  • 340 ml

  • Sugrör, 18m+

Mjukt silikonsugrör med inbyggd läckagefri ventil

Enkelt för barnet att öppna locket bara genom att vrida på det

Skruvlock håller sugröret rent

Tekniska specifikationer

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3.1

av 5

39

Recensioner

27/08/2018

Nederland

Nederland

Fijne fles

Ik gebruik deze fles al meer dan een jaar. Helaas moet ik het nu voor de 2de keer vervangen vanwege lekkage. Maar dat mag wel na 6 maanden. Heb 2 andere flessen gekocht omdat deze niet meer in de winkels te verkrijgen zijn, maar daar drinkt mijn dochtertje niet uit. Of ze lekken enorm veel. Ik ben dus nog altijd zeer tevreden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Voor bekers met rietje

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Voor bekers met rietje

29/05/2017

España

España

Muy lindo diseño

Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..

Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Vasos con sorbete

Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Vasos con sorbete

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Unentbehrlich für unterwegs

Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Strohhalmbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Strohhalmbecher

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