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Utgått
SCF762/00
340 ml
Sugrör, 18m+
3.1
av 5
39
Recensioner
Jendo35
27/08/2018
Nederland
Fijne fles
Ik gebruik deze fles al meer dan een jaar. Helaas moet ik het nu voor de 2de keer vervangen vanwege lekkage. Maar dat mag wel na 6 maanden. Heb 2 andere flessen gekocht omdat deze niet meer in de winkels te verkrijgen zijn, maar daar drinkt mijn dochtertje niet uit. Of ze lekken enorm veel. Ik ben dus nog altijd zeer tevreden.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Voor bekers met rietje
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Voor bekers met rietje
Mamma
29/05/2017
España
Muy lindo diseño
Es muy agradable a la vista pero muy difícil de abrirlo para llenarlo y despues cerrarlo tambien.. y en las intrucciones no explica bien tambien cuando lo desarmas para higienizarlo al sorbete despues no queda bien.? Agradeceria su respuesta gracias..
Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Vasos con sorbete
Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Vasos con sorbete
Schu
03/07/2016
Deutschland
Verifierad köpare
Unentbehrlich für unterwegs
Wir haben viele Flaschen ausprobiert, aber unterwegs oder nachts waren immer Tasche und Kinderbett nass. Diese hier hält wirklich dicht und konnte von unsrer Tochter auch problemlos "bedient" werden. Der Deckel ist manchmal etwas schwer zu demontieren, aber mit etwas Übung geht es gut. Nur 1x gab es einen See, weil unsere Tochter den Strohhalm in die Flasche gestopft hat und es dann natürlich eine Öffnung gab.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Strohhalmbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF762/00 Strohhalmbecher