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  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
  • Håller dryckerna vid rätt temperatur längre

Utgått

Philips AventIsolerade sugrörsmuggar

SCF766/00

4.4
| (8) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Håller dryckerna vid rätt temperatur längre
Den isolerade Avent-sugrörsmuggen SCF766/00 håller drycken varm/kall längre. Muggen är läckagesäker och enkel att använda för det lilla barnet tack vare det unika skruvlocket.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Läckagesäker, enkel för barnet att använda själv

Håller dryckerna vid rätt temperatur längre

  • 260 ml

  • Sugrör, 12m+

Håller dryckerna vid rätt temperatur längre

Mjukt sugrör med inbyggd läckagefri ventil

Enkel att aktivera – vätskan rinner lätt när barnet dricker

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

8

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

01/10/2017

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

30/09/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 