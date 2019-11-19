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  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande

Utgått

Philips AventMugg för större barn

SCF782

2.5
| (119) Recensioner
Underlättar övergången till vanligt drickande
Gör det enkelt för barnet att gå från pipmugg till vanligt drickande utan spill! Läppaktiveringstekniken innebär att vätskan bara rinner från muggen när barnets läppar trycks mot kanten.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Den perfekta övergångsmuggen för småbarn

Underlättar övergången till vanligt drickande

  • 260 ml

  • 260 ml

  • 9 m+

Det går att dricka ur muggen runt hela kanten på samma sätt som ur en vanlig mugg

Det går att dricka ur muggen runt hela kanten på samma sätt som ur en vanlig mugg

Den här muggen utan pip går att dricka ur runt hela kanten, på samma sätt som ur en vanlig mugg.

Stör inte tändernas utveckling*

Stör inte tändernas utveckling*

Designen på den här muggen utan pip gör att tänderna kan växa som de ska.

Läppaktiveringsteknik

Läppaktiveringsteknik

Den här muggen utan pip har en unik ventil som är läppaktiverad så att vätska bara rinner ur koppen när barnets läppar pressas mot kanten. Mellan klunkarna stängs ventilen automatiskt så att du inte behöver oroa dig för spill och kladd.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

119

Recensioner

19/11/2019

Sverige

Sverige

Världsbäst!

Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF782/03 Grown Up Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF782/03 Grown Up Cup

25/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

This product is Easy to hold

My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF782 Grown Up Cup

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF782 Grown Up Cup

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Wir sind sehr zufrieden

Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht

Fördelar

Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen

Nackdelar

Komplex beim Zusammenbau

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % av de tillfrågade barntandläkarna anser att den här muggen underlättar en hälsosam tandutveckling, (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)

  2. 72 % av de tillfrågade barntandläkarna rekommenderar läppaktiveringsteknik (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)