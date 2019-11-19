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Utgått
SCF782
260 ml
260 ml
9 m+
Den här muggen utan pip går att dricka ur runt hela kanten, på samma sätt som ur en vanlig mugg.
Designen på den här muggen utan pip gör att tänderna kan växa som de ska.
Den här muggen utan pip har en unik ventil som är läppaktiverad så att vätska bara rinner ur koppen när barnets läppar pressas mot kanten. Mellan klunkarna stängs ventilen automatiskt så att du inte behöver oroa dig för spill och kladd.
2.5
av 5
119
Recensioner
AWOOWA
19/11/2019
Sverige
Världsbäst!
Skulle man kunna dela ut nobelpriset i muggtränarflaskkategorin så borde denna vinna!!! Visst har det hänt att man råkat vända på membranet och då fått en blöt unge men det är inte muggens fel ;-) (det hade varit bra att införa en ”denna sida upp”-tryck på den för att göra det enkelt!) UNDERBAR!!! Rekommenderas varmt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF782/03 Grown Up Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF782/03 Grown Up Cup
Mkirbs
25/04/2019
United Kingdom
This product is Easy to hold
My little boy gets on so well with it and finds it easy to hold. Drink dispenses great and doesn’t leak either! Thank you
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF782 Grown Up Cup
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF782 Grown Up Cup
Zebra2478
27/05/2020
Deutschland
Wir sind sehr zufrieden
Altersgerecht, praktisch und schadet den Zähnen nicht
Fördelar
Perfekt erfüllt seine Funktionen und es gibt Ersatzdeckel zum Nachkaufen
Nackdelar
Komplex beim Zusammenbau
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF782/17 Erwachsenen-Trinklernbecher
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % av de tillfrågade barntandläkarna anser att den här muggen underlättar en hälsosam tandutveckling, (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)
72 % av de tillfrågade barntandläkarna rekommenderar läppaktiveringsteknik (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)