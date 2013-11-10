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  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande
  • Underlättar övergången till vanligt drickande

Utgått

Philips AventMugg för större barn

SCF784/00

4
| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Underlättar övergången till vanligt drickande
Gör det enkelt för barnet att gå från pipmugg till vanligt drickande utan spill! Läppaktiveringstekniken innebär att vätskan bara rinner från muggen när barnets läppar trycks mot kanten.
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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Den perfekta övergångsmuggen för småbarn

Underlättar övergången till vanligt drickande

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12 m+

Det går att dricka ur muggen runt hela kanten på samma sätt som ur en vanlig mugg

Det går att dricka ur muggen runt hela kanten på samma sätt som ur en vanlig mugg

Den här muggen utan pip går att dricka ur runt hela kanten, på samma sätt som ur en vanlig mugg.

Stör inte tändernas utveckling*

Stör inte tändernas utveckling*

Designen på den här muggen utan pip gör att tänderna kan växa som de ska.

Läppaktiveringsteknik

Läppaktiveringsteknik

Den här muggen utan pip har en unik ventil som är läppaktiverad så att vätska bara rinner ur koppen när barnets läppar pressas mot kanten. Mellan klunkarna stängs ventilen automatiskt så att du inte behöver oroa dig för spill och kladd.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
2
1

10/11/2013

Deutschland

Deutschland

Überragend!

Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher

20/05/2020

Nederland

Nederland

Kan niet kiezen welke kleur.

Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!

Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Grote-mensenbeker

Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Grote-mensenbeker

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 77 % av de tillfrågade barntandläkarna anser att den här muggen underlättar en hälsosam tandutveckling, (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)

  2. 72 % av de tillfrågade barntandläkarna rekommenderar läppaktiveringsteknik (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)