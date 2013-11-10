Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
340 ml
340 ml
12 m+
Den här muggen utan pip går att dricka ur runt hela kanten, på samma sätt som ur en vanlig mugg.
Designen på den här muggen utan pip gör att tänderna kan växa som de ska.
Den här muggen utan pip har en unik ventil som är läppaktiverad så att vätska bara rinner ur koppen när barnets läppar pressas mot kanten. Mellan klunkarna stängs ventilen automatiskt så att du inte behöver oroa dig för spill och kladd.
4.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Tomminbg
10/11/2013
Deutschland
Überragend!
Unsere Tochter (2 Jahre) hat bis jetzt immer noch ihr Fläschchen getrunken. Nachdem sie nicht gestillt wurde war sie das von Geburt an gewöhnt. Wir wollten ihr jetzt aber mal langsam beibringen, ihr Wasser nicht mehr aus der Flasche zu trinken - vor allem der Zähne wegen. Das war nicht so leicht, bis wir zufällig diesen Becher entdeckt haben. Was für eine Offenbarung! Endlich mal keine Schnabeltasse, sondern etwas, das wie bei den Erwachsenen funktioniert. Der Becher funktioniert wunderbar, sie ist von Anfang an mit ihm klar gekommen. Und Reinigung in der Spülmaschine ist für Kinder natürlich besonders wichtig. Wir haben jetzt noch einen Becher für die Kita besorgt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Erwachsenen- Trinklernbecher
TMim
20/05/2020
Nederland
Kan niet kiezen welke kleur.
Waarschijnlijk dat mijn zoon er niet veel om geeft... ik zou wel graag de blauwe variant willen, maar kan dit nergens aangeven. Wel top dat jullie in deze corona tijd gratis bezorgen!
Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Grote-mensenbeker
Den här recensionen skrevs för SCF784/00 Grote-mensenbeker
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
77 % av de tillfrågade barntandläkarna anser att den här muggen underlättar en hälsosam tandutveckling, (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)
72 % av de tillfrågade barntandläkarna rekommenderar läppaktiveringsteknik (oberoende onlineforskning, USA, april 2016)