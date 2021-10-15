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Utgått
SCF797/00
Utbytesset med sugrör
2-pack
Använd dem som de är för sugrörsmuggar med böjda sugrör på 300 ml. För sugrörsmuggar på 200 ml ska du använda en vanlig sax för att korta ned sugröret 3 cm. Se förpackningens sida för enkel mätning.
Den nedre delen av sugröret är böjt så att sugröret enkelt når vätskan. Därför kan barnet dricka i en naturlig ställning.
2.0
av 5
6
Recensioner
Malla2
15/10/2021
Suomi
Ecological
Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit
Vagners
13/04/2022
Danmark
God og irriterende
God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(
Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Sugerørskopper
Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Sugerørskopper
Marther
25/04/2022
Suomi
Straws are too easily bitten through
These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.
Fördelar
Kids love them
Nackdelar
Straw breaks too easily
Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit
Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.