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  • Byt enkelt ut sugröret vid behov
  • Byt enkelt ut sugröret vid behov

Utgått

Philips AventSugrörsmuggar

SCF797/00

2
| (6) Recensioner
Byt enkelt ut sugröret vid behov
Utbytessetet till Avent Bendy från Philips innehåller två sugrör. Setet är perfekt när du behöver byta ut borttappade delar eller byta ut sugröret så att muggen alltid är ren och fräsch!
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

Se till att sugrörsmuggen alltid är komplett och fräsch!

Byt enkelt ut sugröret vid behov

  • Utbytesset med sugrör

  • 2-pack

Enkelt att byta sugrör för att hålla det rent

Passar alla sugrörsmuggar med böjda sugrör

Passar alla sugrörsmuggar med böjda sugrör

Använd dem som de är för sugrörsmuggar med böjda sugrör på 300 ml. För sugrörsmuggar på 200 ml ska du använda en vanlig sax för att korta ned sugröret 3 cm. Se förpackningens sida för enkel mätning.

Den nedre delen av sugröret är böjt för att den sista droppen ska drickas upp

Den nedre delen av sugröret är böjt för att den sista droppen ska drickas upp

Den nedre delen av sugröret är böjt så att sugröret enkelt når vätskan. Därför kan barnet dricka i en naturlig ställning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.0

av 5

6

Recensioner

4
3

15/10/2021

Suomi

Suomi

Ecological

Very useful and ecological when your child has bitten off pieces of the straw and/or when the straw has been used _a lot_. There's no need to throw whole jug away byt you can replace the straw! Wonderful!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit

13/04/2022

Danmark

Danmark

God og irriterende

God drikkedunk, men irriterende du ikke kan købe nye sugerør - så skal du skifte hele drikkedunken ud :(

Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Sugerørskopper

Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Sugerørskopper

25/04/2022

Suomi

Suomi

Straws are too easily bitten through

These straw cups are very good first ways to teach children to drink with straw and very leak proof. Only down side is that the material feels too good to bite into that my kids keep biting them into pieces. And too bad is that you cannot buy only straws from anywhere at least in finland so the cups are not very sustainable.

Fördelar

Kids love them

Nackdelar

Straw breaks too easily

Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit

Den här recensionen skrevs för SCF797/00 Pillimukit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 