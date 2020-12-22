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Utgått
Sugrörsmuggen Bendy
300 ml
12 m+
1-pack
Att lära sig att dricka själv är ett viktigt steg i barnets utveckling. Vi stöder barns resa mot självständigt drickande, vilket möjliggör en enkel övergång från amning eller flaskmatning till en öppen mugg. Vi har lärt oss av sjukvårdspersonal om våra olika lösningar med nappar, mjuka och hårda pipar, sugrör och 360-gradiga kanter som följer barnets utveckling och stimulerar sina nyvunna motoriska färdigheter och drickfärdigheter. Våra förstklassiga lösningar är naturligtvis BPA-fria och har utvecklats med bekvämlighet och hygien i åtanke.
Muggen som rymmer 300 ml är den perfekta storleken för att barnet ska få i sig vätska hela dagen och under aktiva perioder. Det uppfällbara locket håller sugröret rent när ni är ute och rör på er. Muggen är formpressad och har ett antiglidskydd som gör den lätt att hålla i för små händer, så att barnet tryggt kan utveckla sina drickfärdigheter på egen hand.
Den nedre delen av sugröret är böjt så att sugröret enkelt når vätskan. Därför kan barnet dricka i en naturlig ställning.
4.1
av 5
279
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Ebban
22/12/2020
Sverige
Del av marknadsföring
En bra och smidig mugg
En bra produkt som var lätt att hantera för dottern. Ett bra grepp och läcker inte. Perfekt att ha med sig överallt.
Fördelar
Greppvänlig, läckfri och rolig design.
Nackdelar
Sugröret var väldigt kort
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar
Busunge
14/12/2020
Sverige
Del av marknadsföring
Superbra!
Lätt för barnet att greppa, läcker inte, lätt att rengöra.
Fördelar
Greppvänlig läcker inte
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar
******
12/12/2020
Sverige
Del av marknadsföring
Utmärkt!!!
mitt barn älskar den här flaskan. det är lätt att hålla i handen och vi kommer definitivt att använda den länge ❤
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF798/00 Sugrörsmuggar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % av 200 tillfrågade barntandläkare i USA anser att designen hos vår sugrörsmugg underlättar en hälsosam tandutveckling. 89 % anser att munmusklerna tränas när man dricker med sugrör vilket gör munnen stark (oberoende onlineforskning, USA, april 2016). Utvecklad i samarbete med talpedagoger, tandläkare, ergonomer och barnmorskor.