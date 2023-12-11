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Utgått
4.4
av 5
121
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Chkj
11/12/2023
Danmark
Del av marknadsföring
Glimrende produkt
Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.
Fördelar
Let at rengøre og super praktisk
Nackdelar
Intet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Muslingen
10/12/2023
Danmark
Del av marknadsföring
Drypfri og bidfast drikkeflaske
Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.
Fördelar
Drypfri, bidfast, kvalitet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Noah1234
09/12/2023
Danmark
Del av marknadsföring
Fantastisk
Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid