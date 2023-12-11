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Utgått

Philips Avent- SCF802/02 Soft, bite-resistant spout cup

SCF802/02

4.4
| (121) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten
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Recensioner

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4.4

av 5

121

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

11/12/2023

Danmark

Danmark

Glimrende produkt

Syntes den er super praktisk og let at rengøre og min søn elsker den.

Fördelar

Let at rengøre og super praktisk

Nackdelar

Intet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

10/12/2023

Danmark

Danmark

Drypfri og bidfast drikkeflaske

Drikkeflasken lever helt op til vores forventninger. Den er 100% drypfri og bidfast hvilket de færreste drikkekopper og drikkeflasker er efter en rum tids brug. Pænt design og farver og kvaliteten er i top. Tuden er lidt smal når den skal rengøres indvendigt, men generelt er flasken nem at rengøre så 5 stjerner herfra.

Fördelar

Drypfri, bidfast, kvalitet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

09/12/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk

Det levede op til forventningerne, og jeg anbefaler det, et meget godt produkt. Den lækker ikke og er meget holdbar. Den er nem at gribe og velegnet til små børns hænder.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för - SCF802/02 Blød kop med drikketud, der tåler bid

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