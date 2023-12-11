Jeg synes at produktet/flasken fungere super godt. Det jeg bedst kan lide ved den i forhold til den udgave man allerede kende fra Phillips er at det er ikke et sugerør men et suge ende som flasken har. Dette gjorde en forskel i forhold til spild. Min dreng på knap 2 som elsker at bide i samtlige sugerør, var helt vild med koppen. Lige meget hvor meget den blev kastet eller bidt i så blev det ikke spildt en dråbe. Det er blevet hans favorit kop at mu bede han om at alle hans drikkevare bliver heldt over i koppen. Den er også super nem at rengøre. Jeg smider den bare i opvaskemaskinen hvor toppen bliver lige skilt ad og Wupti er det hele bare ren igen og klar til brug. Hvis jeg skulle noget som jeg var ikke så vild med så er det selve lågen til toppen. Den holder ikke rigtig fast og vi var ved at miste den allerede flere gange. Så nu bor den pænt pakken væk på en hylde. Man ville ønske en lukke top som ikke bare lige kunne blive væk. Børn er jo ikke helt forsigtige med tingene.