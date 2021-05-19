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4.4
av 5
54
Recensioner
81%
rekommenderar den här produkten
Ziggytester79
19/05/2021
Italia
Pratica ed ergonomica
Ho acquistato questa tazza per mia figlia su consiglio di un' amica,anche lei mamma.Mi ha colpito subito la colorazione vivace e accattivante di questo prodotto che piace particolarmente anche alla mia bimba.Il design è funzionale e pratico,dalle forme ergonimiche che facilitano l' impugnatura.I materiali mi sono apparsi di ottima qualità,plastica certificata senza sostanze tossiche come BPA,quindi un aspetto davvero positivo.La tazza inoltre è strutturata in modo da evitare fuoriuscite o perdite di acqua o liquidi,quindi si può portare tranquillamente con sè in borsa o nello zaino.Anche la manutenzione e la pulizia risultano molto semplici,dato che è possibile il lavaggio in lavastoviglie.Davvero una tazza di qualità elevata,resistente e pratica.
Fördelar
Materiali di qualità,ergonomica,semplice da pulire
Nackdelar
Nessuno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Datum för användning 2020-04-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Datum för användning 2020-04-19
alicezenati
16/04/2019
Italia
Utilissimo
Utilissima per evitare laghi ogni volta che beve come succedeva a noi . Non perde neanche una goccia , ciuccio morbido e facile da usare . Facile da pulire in ogni parte
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
elisaz
13/12/2018
Italia
NON ESCE UNA GOCCIA! wow
pazzesca, mia figlia ama giocare con l'acqua e pur avendo provato a lanciare e shakerare la tazza non è uscita nemmeno una goccia prodotto salvavita per noi mamme!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF803/04 Tazza con beccuccio rigido