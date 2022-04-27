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Utgått
Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.
Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.
Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig matning. Det kan minska risken för kolik, gaser, kräkning och rapning.
4.6
av 5
121
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Xenanita
27/04/2022
United Kingdom
Del av marknadsföring
Avent Anti -colic airfree bottle
I highly recommend this bottle for fussy babies and the new design works surprisingly well. Baby was happy after each feed. It was easy and quick to assamble and clean the bottles after each use. Would buy again
Fördelar
shape could be a little more modern
Nackdelar
all in all good design
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent
Mason1989
26/04/2022
United Kingdom
Del av marknadsföring
This new bottle really reduced her fussing time.
This is a fantastic product, both for us parents and our baby girl. It reduced her fussing times by up to half and she sleeps much better at night. The nipple shaped teat worked like a dream, as we were struggling with current products on the market. I would highly recommend this bottle for any parent.
Fördelar
Flexible nipple like teat, reduced fussing time
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent
Mikrus89
26/04/2022
United Kingdom
Del av marknadsföring
Anti-Colic Bottles
Best of all anti-colic bottles I have come into contact with. Our baby cried a lot because of colic, we used many anti-colic bottles from different brands but with no great results until we used the Philips Avent anti-colic bottle, baby stopped crying and all is well. The bottle is perfectly designed and the baby drinks all the milk without any problems. I would like to thank Philips for what they do and for the contribution they bring to our family life and for making our lives healthier and less stressful. I highly recommend the Avent Anti-Colic bottle, there is no better bottle on the market
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent