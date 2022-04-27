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Utgått

Philips AventSCF810/24 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF810/24

4.6
| (121) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
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Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.

Nappen är full av mjölk, inte luft

Nappen är full av mjölk, inte luft

Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.

System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig matning. Det kan minska risken för kolik, gaser, kräkning och rapning.

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Recensioner

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4.6

av 5

121

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

27/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Avent Anti -colic airfree bottle

I highly recommend this bottle for fussy babies and the new design works surprisingly well. Baby was happy after each feed. It was easy and quick to assamble and clean the bottles after each use. Would buy again

Fördelar

shape could be a little more modern

Nackdelar

all in all good design

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

26/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

This new bottle really reduced her fussing time.

This is a fantastic product, both for us parents and our baby girl. It reduced her fussing times by up to half and she sleeps much better at night. The nipple shaped teat worked like a dream, as we were struggling with current products on the market. I would highly recommend this bottle for any parent.

Fördelar

Flexible nipple like teat, reduced fussing time

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

26/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Anti-Colic Bottles

Best of all anti-colic bottles I have come into contact with. Our baby cried a lot because of colic, we used many anti-colic bottles from different brands but with no great results until we used the Philips Avent anti-colic bottle, baby stopped crying and all is well. The bottle is perfectly designed and the baby drinks all the milk without any problems. I would like to thank Philips for what they do and for the contribution they bring to our family life and for making our lives healthier and less stressful. I highly recommend the Avent Anti-Colic bottle, there is no better bottle on the market

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF400/15 Anti-colic with AirFree™ vent

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