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Utgått

Philips AventSCF813/24 Anti-colic with AirFree™ vent

SCF813/24

4.6
| (154) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
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Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Håller mjölken inne och stänger ute luften för enkel upprätt matning

Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.

Nappen är full av mjölk, inte luft

Nappen är full av mjölk, inte luft

Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.

System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

System som motverkar risken för kolik och kinkighet*

Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig matning. Det kan minska risken för kolik, gaser, kräkning och rapning.

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Recensioner

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4.6

av 5

154

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

14/08/2019

Sverige

Sverige

Kanon

Älskar denna då lilltjejen alltid varit gasig. Funkar kanon på henne.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

14/11/2018

Sverige

Sverige

En bra flaska som motverkar kolik!

Flaskans design är väl fungerande, min son sväljer mindre luft och äter i lagom takt. Dessutom har han varit kräsen innan med olika flaskor, men den här tog han!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

05/11/2018

Sverige

Sverige

Toppen bra flaska

Har haft svårt att hitta en bra flaska till vår dotter som alltid svalt mycket luft och haft kolik. Sedan vi använt denna flaska upplever vi att hon svalt mycket mindre luft.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.

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