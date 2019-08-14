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Utgått
Mjölken stannar kvar i nappen även när matningen görs horisontellt, så att barnet kan dricka i ett mer naturligt, upprätt läge. Det kan bidra till att minska reflux, att barnet sväljer luft och göra matstunden bekvämare för dig och ditt barn.
Vår unika AirFree™-ventil suger in luft från nappen så att barnet sväljer mindre luft när det dricker. Det kan bidra till att minska vanliga matningsproblem som kolik, reflux och gaser.
Kliniska studier visar att Philips Avent-flaskan minskar risken för kolik och kinkighet*. Hur? En ventil i nappen förhindrar att vakuum ansamlas när barnet dricker, vilket möjliggör kontinuerlig matning. Det kan minska risken för kolik, gaser, kräkning och rapning.
4.6
av 5
154
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Johannac90
14/08/2019
Sverige
Kanon
Älskar denna då lilltjejen alltid varit gasig. Funkar kanon på henne.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinjohanna
14/11/2018
Sverige
En bra flaska som motverkar kolik!
Flaskans design är väl fungerande, min son sväljer mindre luft och äter i lagom takt. Dessutom har han varit kräsen innan med olika flaskor, men den här tog han!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Malinpettersson871
05/11/2018
Sverige
Toppen bra flaska
Har haft svårt att hitta en bra flaska till vår dotter som alltid svalt mycket luft och haft kolik. Sedan vi använt denna flaska upplever vi att hon svalt mycket mindre luft.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF813/14 Motverkar kolik med AirFree™.