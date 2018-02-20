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Utgått

Philips AventSCF816/27 Anti-colic baby bottle

SCF816/27

4.4
| (113) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
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Ventil som minskar tecken på kolik*

Ventil som minskar tecken på kolik*

Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.

60 % mindre kinkighet på kvällen*

60 % mindre kinkighet på kvällen*

Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Räfflad struktur gör att den inte kläms ihop för kontinuerlig matning

Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.

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Recensioner

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4.4

av 5

113

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Its very useful and good performance.

My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle

27/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor biberão

Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas

09/11/2021

Nederland

Nederland

Super fijne fles

Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles

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