Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Vår ventil som minskar tecken på kolik har utformats för att hålla luft borta från barnets mage och minska kolik. När barnet äter böjs ventilen i nappen så att luft släpps in i flaskan för att förhindra att det bildas vacuum och släpper ut den mot flaskans baksida. Det gör att luften är kvar i flaskan och inte kommer ned i barnets mage, vilket minskar risken för kolik och obehag.
Philips Avent-flaskan som minskar risken för kolik minskar risken för kinkighet. Barn som matas med Philips Avent-flaskor som motverkar kolik var 60 % mindre kinkiga på kvällen, än barn som matades med en antikolikflaska från en konkurrent.*
Nappformen ger ett säkert grepp och den räfflade strukturen förhindrar att nappen kläms ihop för kontinuerlig och bekväm matning.
4.4
av 5
113
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
TomaszKowal
20/02/2018
United Kingdom
Its very useful and good performance.
My litle girl realy like this bottles. Its very easy to use and easy to clean.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF686/17 Classic baby bottle
27/12/2021
Portugal
Melhor biberão
Foi o único que não faz cólicas na minha filha e que ela não para constante e começa a chorar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Biberão anticólicas
Delftveld
09/11/2021
Nederland
Del av marknadsföring
Super fijne fles
Super fijne fles! De baby drinkt heel goed sinds we deze fles gebruiken. Hiervoor spuugde de baby best veel en met gebruik van de anti-colic fles is dit echt een heel stuk verminderd, wat heel fijn is voor ons maar ook zeker voor de baby!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF816/17 Anti-colic-babyfles