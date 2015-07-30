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  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer
  • Passar små munnar och händer

Utgått

AventDjurformade bitringar

SCF894/01

5
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Passar små munnar och händer
Med de BPA-fria, djurformade bitringarna i Avent-serien SCF894/01 masseras barnets ömma tandkött genom olika tandutvecklingsstadier. Den färggranna, lekfulla designen passar perfekt i ditt barns händer och mun och hjälper till att lindra tandvärk.
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Bitring som hjälper till att lindra tandvärk

Passar små munnar och händer

  • Steg 3

  • Bitring för bakre tänder

Lätta att rengöra med varmt vatten

Lätta att rengöra med varmt vatten

Den här ergonomiska bitringen är lätt att hålla i tack vare runda hörn. Det betyder att den är också enkel att rengöra och inte fastnar så lätt. Skölj bara med varmt vatten så är den klar att använda igen!

Flera strukturer, sval och masserar tandköttet när de bakre tänderna utvecklas

Flera strukturer, sval och masserar tandköttet när de bakre tänderna utvecklas

Den här geléfyllda bitringen kan kylas i kylskåp för att ge kallt tryck som lindrar barnets tandvärk. De olika strukturerna ger också växlande nivåer av tryck så att det ska passa barnet.

Philips Avent bitringar är helt BPA- och ftalatfria

Philips Avent bitringar är helt BPA- och ftalatfria

BPA-fri – i enlighet med EU-direktiv 2011/8/EU.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

30/07/2015

Nederland

Nederland

Mooi en leuk

Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen

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