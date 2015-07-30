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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Steg 3
Bitring för bakre tänder
Den här ergonomiska bitringen är lätt att hålla i tack vare runda hörn. Det betyder att den är också enkel att rengöra och inte fastnar så lätt. Skölj bara med varmt vatten så är den klar att använda igen!
Den här geléfyllda bitringen kan kylas i kylskåp för att ge kallt tryck som lindrar barnets tandvärk. De olika strukturerna ger också växlande nivåer av tryck så att det ska passa barnet.
BPA-fri – i enlighet med EU-direktiv 2011/8/EU.
5.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Lsc23
30/07/2015
Nederland
Mooi en leuk
Niet alleen mooi en leuk om te zien, in combinatie ook nog eens een rammelaar, super uitvinding.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SCF894/01 Bijtring serie Dierenvormen