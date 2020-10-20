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Philips Avent Babybad- och rumstermometer
Utgått
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SCH550/20
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Bruksanvisning
EU-försäkran om överensstämmelse - English (US)
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Är Philips Avent-termometern säker för mitt barn?
Min bad- och rumstermometer från Philips visar ”H”
Min Philips Avent-badtermometer visar inga avläsningar.