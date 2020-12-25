SCY673/83
Flödar som ett bröst, hjälper till att minimera matningsproblem
Ger lugna och bekväma matningar. Natural Response-nappen stödjer barnets unika drickrytm och AirFree-ventilen har utformats för extra skydd mot kolik, gaser och reflux. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer nedan.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten.
Nappflaska med Airfree-ventil
Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Natural Response-nappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
AirFree-ventilen är utformad för att ge extra skydd mot matningsproblem genom att förhindra att luft kommer ned i bebisens mage när hen sitter upp och äter.
Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response-nappar är tillverkade av mjukt silikon.
Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den napp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.
Nappöppningen är utformad för att endast släppa ut mjölk när bebisen äter för att du inte ska spilla mjölk oavsett om du är hemma eller inte.
Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!
Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisen.
Den breda flaskhalsen gör flaskan enkel att fylla och rengöra. Den består av få delar eftersom AirFree-ventilen är en enda del.
Philips Avent Natural-flaskorna och -napparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.
Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.
