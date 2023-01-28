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1 flaska
125 ml
Flöde 2-dinapp
0 m+
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
4.7
av 5
228
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Jo1li
28/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Helt fantastisk flaska
Överlägset dom bästa nappflaskorna. Det blir inget vakuum i flaskorna. Super bra att det inte kommer ut något förren barnet suger, så inget spill. Man kan till och med skaka flaskan utan att det kommer ut något.
Fördelar
Inget spill, inget vakuum
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Doll23
26/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Produkten har utmärkta funktion!
Jag väljer philips nappflaskor för att de är av hög kvalitet och perfekta för nyfödda bebisar.Jag kan rekommendera denna nappflaska för nyfödda bebisar!
Fördelar
lätt att använda
Nackdelar
ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Mamma S
25/01/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Liten och lätt med mycket att ge.
Redan i början tyckte vår bebis om denna flaska. Hon njuter av att nappflaskan är bra ergonomisk utformat, när hon ska dricka sin ersättning, utan några magknip som ofta kom med andra märken.
Fördelar
Ger god stund av harmoni.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response SCY900/01 Nappflaska
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011