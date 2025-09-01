Det är viktigt att hitta rätt napp

Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.