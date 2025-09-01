SCY903/71
Följer bebisens sugrytm
Natural Response-nappen släpper endast ut mjölk när barnet aktivt dricker. Barnet kan dricka i samma takt som vid amning, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer information nedan.Läs mer om produkten
Natural Response-nappflaska
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
Den breda, mjuka och flexibla dinappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket gör det lättare för bebisen att få ett bra tag och börja dricka.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
Natural Response dinappen fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response dinappar är tillverkade av mjukt silikon.
Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.
Dinappens öppning är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisen äter för att du inte ska spilla mjölk, hemma eller på språng.
Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!
Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisen.
En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.
Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.
