SCY903/73
Följer bebisens sugrytm
Natural Response-nappen släpper endast ut mjölk när barnet aktivt dricker. Barnet kan dricka i samma takt som vid amning, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Det är viktigt att hitta rätt napp. Se mer information nedan.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Nappflaska
totalt
recurring payment
Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Om ditt nyfödda barn konsekvent inte får i sig tillräckligt med mjölk under matningstillfällena eller har svårt att få i sig mjölk ska du byta till en napp med högre flödeshastighet. Kontakta din läkare eller barnmorska om problem vid matning kvarstår.
Ventil som motverkar kolik som är utformad för att hålla luften borta från bebisens mage för att minska risken för kolik och obehag.
Nappöppningen är utformad för att endast frigöra mjölk när bebisen äter för att du inte ska spilla mjölk oavsett om du är hemma eller inte.
Alla bebisar äter på olika sätt och utvecklas i sin egen takt. Vi har utformat en rad flödeshastigheter så att du kan hitta den som är perfekt för din bebis och anpassa din flaska. Alla Natural Response Nipple-nappar är tillverkade av mjukt silikon.
Vi har gått över till ett tempobaserat flödesnavigeringssystem. Börja med den dinapp som medföljer flaskan. Prova med ett lägre flöde om mjölk rinner ut från barnets mun eller om barnet sväljer häftigt. Prova med ett högre flöde om barnet leker med dinappen i stället för att dricka eller om hen verkar frustrerad. Under tiden som vi genomför den här uppdateringen kan du få endera förpackning.
En bred flaskhals gör flaskan enkel att fylla på och rengöra. Den består av få delar, vilket gör att den går enkelt och snabbt att sätta ihop.
Den ergonomiska flaskan är lätt att greppa i alla vinklar för maximal komfort vid matning. Lätt att hålla både för dig och bebisen.
Kombinera våra bröstpumps-, flask- och muggdelar och skapa en produkt som fungerar för dig – när du behöver den!
Philips Avent Natural-flaskorna och dinapparna är tillverkade i ett BPA-fritt* material.
Våra nya Natural Response-nappflaskor skiljer sig från nappflaskor med fritt flöde. Precis som med amning kan det ta några gånger innan det flyter på. Det är helt naturligt.
Material
Vad medföljer?
Funktioner
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.