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1 flaska
260 ml
Dinapp med normalt flöde
3-6 m
Natural Response Nipple fungerar med bebisens naturliga matningsrytm, vilket gör det enkelt att kombinera amning och flaskmatning. Nappen har en unik öppning som bara släpper ut mjölk när bebisen dricker så när hen gör en paus för att svälja och andas slutar mjölken att flöda.
Den breda, mjuka och flexibla nappen är utformad för att se ut och kännas som ett bröst, vilket underlättar för bebisen att få tag och dricka.
Vi lär oss alla i vår egen takt. Att suga är en färdighet som vissa barn utvecklar snabbare än andra. Därför kan vissa barn initialt ha nytta av vår ”Första flödet”-napp (napp 0) innan de går över till Natural Response-napparna. Byt till ”Första flödet”-nappen om det tar längre än 20 minuter för ditt barn att dricka 50 ml med Natural Response-napparna. Prova en Natural Response-napp med högre flödeshastighet om barnet leker med nappen i stället för att dricka eller verkar frustrerat. Kontakta din läkare eller barnmorska om problemen vid matning kvarstår.
4.7
av 5
382
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Ettanolla
26/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Äntligen tar bebis flaska!
Äntligen en nappflaska som min bebis vill äta ur och pappan kan hjälpa till att mata. Nappflaskan har en dinapp som liknan bröstet och jag tror det är därför den funkar för min bebis. Att den har en ring som lyser i mörkret är ett stort plus! Underlättar när vi hjälps åt under nätterna och den självlysande ringen går att ta av. Flaskan funkar perfekt att varva amning och flaska, dinappen ser ut som en bröstvårta så jag tror det är därför. Vi är väldigt nöjda med denna flaska!
Fördelar
Självlysande,lagom stor, dinappen liknar bröstvårtan.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
TröttMamma
23/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Kvalitativ och behaglig
Jag är helnöjd med den här nappflaskan! Det som sticker ut mest är hur väl den faktiskt efterliknar amning. Att dinappen bara släpper ut mjölk när bebisen aktivt suger gör en enorm skillnad – det känns tryggt att veta att barnet kan dricka i sin egen takt, precis som vid bröstet. Min intention var att helamma men det höll inte och den här flaskan har gjort övergången mellan amning och flaskmatning smidig och utan onödig stress. Vi alla mår så mycket bättre när pappan kan hjälpa mata under nätterna. Att den dessutom lyser i mörkret är en funktion som vi uppskattat väldigt mycket då den som sagt främst används vid nattmatning. Generellt känns det som en genomtänkt och kvalitativ produkt. Vi är nöjda.
Fördelar
Dinappen säkerställer flöde, lyser i mörkret, enkel att rengöra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Bebismamma123
23/03/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Drömflaskan till nattmatningen!
Efter att ha testat andra märken var det här den enda flaskan som vår tjej tar. Så nöjd över båda flaskans utformning och att den lyser i mörkret!
Fördelar
Bra nappflaska! Lyser i mörkret.
Nackdelar
När man använder flaskan i dagsljus märker man inte att den lyser upp.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Natural Response Nighttime SCY903/81 Nappflaska
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.
0 % BPA, enligt EU-förordning 10/2011