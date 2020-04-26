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Utgått
SHB4205BK/00
12,2 mm-element/öppen baksida
In-ear
Innovativa basrör i öronsnäckan ökar luftflödet och ger en djup, fyllig bas.
Kraftfulla element på 12,2 mm, finjusterade för att återge klart och tydligt ljud.
På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.
3.7
av 5
13
Recensioner
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Nikki2007
03/01/2020
Deutschland
Das Produkt ist super
Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.
Fördelar
Vibrationsalarm bei Anruf
Nackdelar
In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Det faktiska resultatet kan variera