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  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.

Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Recensioner
Ultralätta. Stort ljud.
Välkommen till viktlös frihet. Fri från sladdar som sinkar dig. Philips Flite Hyprlite trådlösa nackbandshörlurar är så tunna och lätta att du knappt känner dem i öronen.
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Gravitationstrotsande hörlurar

Ultralätta. Stort ljud.

  • 12,2 mm-element/öppen baksida

  • In-ear

Basrör för en fyllig bas

Basrör för en fyllig bas

Innovativa basrör i öronsnäckan ökar luftflödet och ger en djup, fyllig bas.

Kraftfulla element som ger tydligt ljud

Kraftfulla element som ger tydligt ljud

Kraftfulla element på 12,2 mm, finjusterade för att återge klart och tydligt ljud.

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

13

Recensioner

3

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist super

Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.

Fördelar

Vibrationsalarm bei Anruf

Nackdelar

In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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