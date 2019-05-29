ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+
  • Feel it. BASS+

Utgått

Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB4305WT/00

3.4
| (8) Recensioner
Feel it. BASS+
Förvånande storslaget ljud från ett litet, robust paket. Med högtalarelement som är specialjusterade för fyllig bas, ger Philips Bass+ Bluetooth-hörlurarna en utmärkt ljudisolering och trådlös frihet så att du får ut det mesta möjliga av tonerna.
Visa alla fördelar

Feel it. BASS+

  • 12,2 mm-högtalarelement/sluten baksida

  • In-ear

  • 6 timmars speltid

  • Väldigt bekväma

Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement

Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement

Det här är stark och kraftfull bas som gör att du verkligen känner rytmen. Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement levererar en dunkande bas i ett snyggt och kompakt paket.

Det laddningsbara batteriet ger upp till 6 timmars speltid

Det laddningsbara batteriet ger upp till 6 timmars speltid

Med 6 timmars speltid har du tillräckligt med ström för att hålla musiken igång hela dagen.

Trådlös Bluetooth-teknik

Trådlös Bluetooth-teknik

Para enkelt ihop dina hörlurar med en Bluetooth-enhet för trådlös musik.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.4

av 5

8

Recensioner

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det faktiska resultatet kan variera