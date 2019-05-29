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Utgått
SHB4305WT/00
12,2 mm-högtalarelement/sluten baksida
In-ear
6 timmars speltid
Väldigt bekväma
Det här är stark och kraftfull bas som gör att du verkligen känner rytmen. Kraftfulla 12,2 mm högtalarelement levererar en dunkande bas i ett snyggt och kompakt paket.
Med 6 timmars speltid har du tillräckligt med ström för att hålla musiken igång hela dagen.
Para enkelt ihop dina hörlurar med en Bluetooth-enhet för trådlös musik.
3.4
av 5
8
Recensioner
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Den här recensionen skrevs för SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Det faktiska resultatet kan variera