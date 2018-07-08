ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.
  • Ultralätta. Stort ljud.

Utgått

FliteTrådlösa Bluetooth®-hörlurar

SHB4405WT/00

3.4
| (21) Recensioner
Ultralätta. Stort ljud.
Trådlösa Philips Flite Ultrlite-hörlurar är otroligt lätta, men ändå förvånansvärt kraftfulla. Du slipper trassliga sladdar, de är tunna och kompakta och har en platt vikbar design som gör dem enkla att ta med sig.
Visa alla fördelar

Gravitationstrotsande hörlurar

Ultralätta. Stort ljud.

  • 32 mm element/sluten baksida

  • On-ear

  • Mjuka öronkuddar

  • Vikbar för plan förvaring

Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud

Kraftfulla högtalarelement på 32 mm för klart ljud

Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och tydligt ljud och djup, fyllig bas.

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

Fjärrkontroll för handsfree-samtal och musik

På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.

Mjuka öronkuddar för långvarig komfort

Mjuka öronkuddar för långvarig komfort

Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska för långvarig komfort.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.4

av 5

21

Recensioner

08/07/2018

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great headphones

I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

16/01/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fab wireless headphones

Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones

22/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Light and easy to use

These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det faktiska resultatet kan variera