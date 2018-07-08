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Utgått
SHB4405WT/00
32 mm element/sluten baksida
On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring
Kraftfulla, vinklade 32 mm-element ger klart och tydligt ljud och djup, fyllig bas.
På den lättanvända fjärrkontrollen kan du spela upp/pausa låtar och besvara samtal med en enkel knapptryckning.
Mjuka öronkuddar och vinklade element är idealiska för långvarig komfort.
3.4
av 5
21
Recensioner
Peppa2106
08/07/2018
United Kingdom
Verifierad köpare
Great headphones
I tried quite a wide selection of headphones before purchasing these. Those I tried were expensive high quality ones but just didn’t feel right somehow. Then I found these and they are brilliant- light, well fitting - I use them for running-, sound quality is good and they last ages before needing a recharge. Delighted with them.
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Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
CazzaBow
16/01/2018
United Kingdom
Fab wireless headphones
Easy to use, good sound quality throughout, highly recommended
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405WT Wireless Bluetooth® headphones
Eckie1953
22/12/2017
United Kingdom
Light and easy to use
These headphones are very easy to use, very comfortable and produce a great sound. For such a reasonable price they are a great bargain. I have connected with various devices with no trouble at all. I particularly like the fact that there is a vocal warning when the battery is running low. I thoroughly recommend these headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Flite SHB4405BK Wireless Bluetooth® headphones
Det faktiska resultatet kan variera